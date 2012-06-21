Для Сумщини стали традиційними зльоти зі спортивного туризму, в якому беруть участь працівники освіти.
Ось і цими днями вони зібралися на базі села Зелений Гай Сумського району, аби позмагатися в обласному чемпіонаті і визначити кращих вчителів-майстрів туристичної справи.
Суперництво передбачало різні випробування у пішохідних, водних завданнях, спортивному орієнтуванню на місцевості.
Правду кажуть, що вдома і рідні стіни допомагають, Щоправда, в цьому випадку команді Сумського району допомогли рідні ліси, доріжки, завдяки яким представники «столичного» району вибороли перемогу. До речі, в усіх видах змагань і не вперше.
Друге і третє місця посіли відповідно освітяни Кролевецької міської та Миропільської ОТГ.