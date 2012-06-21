Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Прикордонники Сумського загону розпочали інженерно-будівельний сезон, у ході якого облаштовуватимуть та зміцнюватимуть інженерно-технічні споруди на ділянці українсько-російського кордону в межах Сумської області.
Про це повідомив помічник начальника загону – начальник прес-служби Роман Ткач, наголосивши, що увага буде зосереджена насамперед на проблемних напрямках протиправної діяльності порушників, зокрема, облаштування транспортних ровів, установлення загороджень з колючого дроту і спіральних типу «Єгоза», інших.
Також передбачене подальше удосконалення систем загороджень та візуального спостереження, інфраструктури, фортифікаційного обладнання тощо.
Роботи виконуватиме персонал загону, використовуючи техніку інженерних підрозділів, будівельні матеріали, механізовані інструменти, придбані за підтримки обласної та місцевих органів влади.