Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З початку нинішнього року 4 сім’ї загиблих та 25 постраждалих при виконанні службового обов’язку під час АТО отримали 900 тисяч гривень одноразової фінансової допомоги із Сумського обласного бюджету, ще 4 сім’ям загиблих надано 93,5 тисячі гривень на поліпшення житлово-побутових умов.
Загалом нинішнього року відповідно до обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017 – 2021 роки цій категорії громадян передбачено 4,5 мільйона гривень.
Зокрема, постраждалим надається допомога в розмірі 25 тисяч гривень, їхнім сім’ям – 100 тисяч, на поліпшення житлово-побутових умов – 34 тисячі гривень.