Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині розпочали готувати концепцію комплексного розвитку соціального туризму, який має стати складовою психологічної реабілітації учасників АТО, осіб з особливим потребами, тих, для кого подібна форма дозвілля є життєво необхідною.
Як повідомив начальник відділу промоції і туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко, необхідність розвитку саме цього напрямку очевидна і актуальна. Адже на Сумщині багато хто потребують доступного відпочинку, який би допомагав громадянам з особливими потребами почуватися комфортно і впевнено.
Під час засідання «круглого столу» його учасники окреслили коло проблемних питань і шляхи їх розв’язання. Найближчим часом пропозиції будуть узагальнені і складуть основу єдиної концепції розвитку соціального туризму у слобожанському краї.
Зокрема, будуть розроблені окремі соціальні маршрути, завдяки яким громадяни означених категорій матимуть змогу вивчати і пізнавати рідний край, нарівні з іншими земляками проводити дозвілля.