Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
"Дитяче серденько, живи", під таким гаслом на Сумщині чотирнадцятий раз стартувала Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця», що триватиме до кінця квітня і мета якої – зібрати кошти для медичного обладнання обласній дитячій клінічній лікарні.
За словами обласного дитячого кардіоревматолога Алли Журавель, упродовж минулого року на прийомах обстежено 6765 дітей, з яких більш як кожен десятий – інвалід, а понад третина – із сільської місцевості.
Зараз основним центром з діагностики та лікування кардіоваскулярної патології у дітей, а також відбору пацієнтів на хірургічну корекцію є кардіологічне відділення обласної дитячої лікарні.
Щорічно тут оперують у середньому 50 дітей з області з вродженими вадами серця, а відповідні фахівці є лише в кількох містах – Сумах, Ромнах, Конотопі, Охтирці та Шостці.
У той же час відчувається гострий дефіцит обладнання для діагностики коливань артеріального тиску та спостереження за станом пацієнтів, зокрема, моніторів артеріального тиску «АВРМ-05» (комплект) та пацієнта.
Тож ініціатори і учасники акції планують зібрати кошти на їх придбання.
Аби до акції залучити якомога більшу кількість учасників, будуть проведені низка масових заходів.
Зокрема, в Сумах відбудеться чемпіонат з бейблейду, велоквест, а напередодні Великодня – тематичні майстер-класи.