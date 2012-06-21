Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомив керівник апарату Сумської ОДА Дмитро Живицький у ході конференції з питань об’єднання промислових хайтек «Інжиніринг та машинобудування».
За словами посадовця, кластер поєднає машинобудівну галузь, ІТ, освіту, а обласна влада виступає організатором та каталізатором цього процесу.
Особливе значення майбутнє об’єднання матиме для машинобудівної галузі, яка після втрати зв’язків з Російською Федерацією переорієнтовується на ринки Європи та США.
Таким чином промисловість Сумщини одержить додаткові можливості для випуску конкурентоздатної продукції, яка займе своє місце на світових ринках.