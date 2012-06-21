Фестиваль-конкурс народної творчості «Хліборобська пісня» давно став візитівкою не тільки Сумського району, а й усієї культурно-мистецької Сумщини. Заснований 1976 року, він щороку проходить напередодні весняно-польових робіт і став для селян своєрідним духовним заспівом до нового хліборобського року. Ось і цими днями на сцені Северинівського сільського будинку культури Миколаївської ОТГ розпочався другий тур 44-го фестивалю-конкурсу, де таланти демонстрували численні шанувальники української народної пісні, танцю, гумору з Миколаївки, Кровного, Северинівки, Постольного, Лікарського, Кекиного. Наступного дня северинівську естафету прийняли і продовжили самодіяльні артисти з Пушкарівки, Могриці, Саду, Стецьківки і Старого Села, які подарували барвисту концертну програму на сцені Садівського сільського будинку культури. Серед них народні колективи, добре знані ансамблі, дуети, тріо, солісти, які неодноразово виступали на обласних, столичних, міжнародних фестивалях та оглядах. Аматори сцени Сумського району мають усі можливості щороку демонструвати свої мистецькі таланти, а вдячні глядачі — одержувати задоволення від їхніх виступів.
СИЛА МИСТЕЦТВА