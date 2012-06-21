Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нова українська школа. На базі освітніх закладів низки районних центрів Сумщини тренери компанії TE LEGO FOUNDATION провели тренінги для вчителів перших класів з використання конструктора LEGO.
Навчання виявилося корисним з багатьох точок зору і насамперед виходячи з нещодавно запровадженого нового Державного стандарту початкової освіти. Тож конструктор стає особливо актуальним у роботі з дітьми молодшого шкільного віку.
Вчителі не тільки дізналися про історію виникнення і розвитку освітньої продукції відомої компанії, а й ознайомилися з широкими можливостями конструктора, з яким дітлахам вчитися легко і цікаво.