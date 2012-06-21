Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вагомого продовольчого результату досягнуто на Сумщині: за підтримки обласної влади спільними зусиллями аграріїв, переробників, науки розпочато промислове виробництво якісно нового харчового продукту – гіпоалергенного молока А2, якому в Україні немає аналогів.
До цього результату область йшла довгих десять років, проводячи відповідні генетичні досліди та відбираючи потрібні породи корів.
Презентація молока відбулася на базі сироварніТМ «O'BEREG». Як наголосив голова Сумської ОДА Роман Грищенко, проєкт реалізували завдяки програмі розвитку АПК та сільських територій. Вагомий внесок у спільне досягнення зробили дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу НААНУ, Сумський національний аграрний університет, інші партнери проєкту.
Виробництво молока, що належить до якісних зразків здорового харчування, відкриває широкі перспективи як на місцевому, так і зовнішніх ринках. Відтепер цей продукт можна постачати вихованцям дитячих садків, учням загальноосвітніх шкіл та інтернатів, особам похилого віку, хворим та іншим.
За словами директора Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, разом з тим з’являється вагомий важіль для збереження знаменитої лебединської породи корів – саме з їхнього молока можна виготовляти продукт, який значно перевершує якісні показники попередника – молока А1. Воно містить бета-казеїн А2, є низькоалергенним, рекомендоване як особливо корисне і цілюще, оскільки має необхідний набір вітамінів і поживних речовин.