Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
1 червня в Україні стартує новий електронний вид послуг «є-Малятко», який максимально спрощує всі процедури, пов’язані з народженням дитини. На Сумщині активно готуються до цієї зручної і актуальної новації.
Як зазначає координатор проєкту в Сумській області, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА Людмила Мусіяка, з першого літнього дня батькам не потрібно буде оббивати пороги різних установ та організацій, аби зібрати і оформити необхідні документи. Для цього взагалі не треба нікуди ходити, а замість 37 документів, які вимагалися раніше, досить одного — подати електронну заяву з пологового будинку.
Передбачається, що в цілому по Україні будуть під’єднані до відповідного електронного сервісу 1760 точок — ЦНАПів та пологових будинків, а до кінця травня триватиме навчання спеціалістів. Завдяки новому сервісу батьки отримуватимуть відразу 10 державних послуг.
Так, представники сумського ЦНАПу вже взяли участь в онлайн-вебінарі, який провело Міністерство цифрової трансформації. Його учасники детально знайомилися з особливостями електронної послуги, інструментами запровадження.
Оскільки відведеного часу не вистачило для з’ясування всіх питань, прийнято рішення провести другу частину вебінару.