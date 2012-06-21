Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно Сумщину відвідала група італійських інвесторів, з якими відбулася зустріч в обласній державній адміністрації за участі представників низки департаментів та управлінь.
Наголошувалося, що Сумська область насамперед аграрна, тож має всі передумови для співпраці саме в сільськогосподарській галузі.
За словами Роберто Данте – власника італійського заводу з виготовлення сільгосптехніки «Данте», підприємство зацікавлене в організації і розвитку мережі з продажу і сервісного обслуговування своєї продукції в області, а в перспективі – будівництві заводу, де б випускали техніку для аграріїв краю.
Італійська техніка вже представлена на українському аграрному ринку, а «Данте» входить до федерації виробників сільськогосподарської техніки цієї країни.
Як запевнили представники обласної влади, Сумщина готова всіляко сприяти залученню італійських інвестицій, адже спільна робота приноситиме користь як виробничникам, так і слобожанському краю, який зацікавлений у створенні нових виробництв, робочих місць, наповненні бюджетів різних рівнів.