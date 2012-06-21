Десять років тому в промислову експлуатацію здали перший гідроагрегат Ташлицької ГАЕС. Головне призначення гідроакумулюючої станції на Південному Бузі — покриття пікових навантажень у південно-західній частині об’єднаної енергосистеми України та забезпечення надійного базисного режиму роботи Южно-Української АЕС.
ГАЕС працює у двох режимах. Для вироблення електроенергії в пікові години воду з 85-метрової висоти верхнього водоймища вибитими в скелі скісними тунелями перекачують у нижнє, водяні потоки обертають робочі колеса турбін. Так у генераторному режимі виробляють дефіцитні кіловати в період інтенсивного енергоспоживання. Коли в нічні години попит на електро?енергію різко знижується, воду закачують у зворотному напрямку. Це насосний режим.
Загалом Ташлицька електростанція має найскладнішу з-поміж трьох складових Южно-Українського енергокомплексу — АЕС, ГЕС і ГАЕС — історію будівництва, яка не завершилася й донині. Згідно з уточненим проектом, у складі ТГАЕС передбачено шість гідроагрегатів загальною потужністю в генераторному режимі 906 МВт.
Нині споруджують другу чергу ТГАЕС — третій гідроагрегат. Головний інженер каскаду ГЕС-ГАЕС Сергій Музиченко зазначає, що, незважаючи на всі труднощі, на об’єкті виконано значну частину робіт. Пусковий комплекс уже має серце — генератор і турбіну. Для того, щоб його запустити, необхідно підключити судини — блочний трансформатор, вимикачі ВРП-330 тощо. Тож робота триває.
Будівництво Ташлицької ГАЕС тісно пов’язане з розвитком інфраструктури регіону. Протягом останнього десятиріччя, завдяки її спорудженню, на розв’язання соціально-економічних проблем регіону спрямовано понад 162 мільйони гривень.