Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Першої неділі липня на хуторі Кулеби, що в Бережанському районі на Тернопільщині, з 2012 року організовують фестиваль патріотичної пісні «Чорна вишиванка». І присвячують його чорному, трагічному дню, коли в лісовому масиві, що розкинувся на межі нинішніх Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей, чекісти оточили криївку сімох українських підпільників. Було це вночі з 21 на 22 лютого 1941 року. Через рік тут удячні галичани спорудили пам’ятний знак. Але з другим приходом сюди більшовиків 1944 року, цю кам’яну стелу довелося перенести на цвинтар, а от тризуб заховати в землі на обійсті одного з місцевих жителів.
Понад 20 років тому в Кулебах на честь героїв освятили меморіальну стелу із сімома хрестами. Тривалий час тут збиралися люди, аби молитвою вшанувати пам’ять патріотів. І сходилися на хутір не холодної зими, а теплого літа. А потім фестиваль започаткували, фестиваль-реквієм, який щороку відвідували до тисячі осіб. Візитівкою цього заходу пошанування борців за волю України стала пісня «Чорна вишиванка», яку написав Олександр Шевченко з Рогатинського району на Прикарпатті.
Нинішнього липня зібратися масово людям з усіх усюд на хутір Кулеби не вдасться. Перепона цьому — карантин. Але фестиваль «Чорна вишиванка» все ж відбудеться. Але, як велить сьогодення, — дистанційно. І відкриють його акорди пісні-візитівки з однойменною назвою «Чорна вишиванка».