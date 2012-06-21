Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
106 підприємств у Тернопільській області за півріччя виплатили майже 13,4 мільйона гривень заборгованої заробітної платні. Бюджети ж тим часом отримали 3,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 2,2 мільйона гривень єдиного внеску. Це результат просвітницької роботи податківців краю з юридичними особами-боржниками. До засідань таких комісій залучають і представників органів місцевої влади.
Як поінформували у секторі комунікацій головного управління ДПС у Тернопільській області, податківці застосовували й контрольно-перевіряльні заходи до тих суб’єктів господарювання, які зарплатню та різні доходи виплачували краянам з порушенням вимог законодавства. За півроку перевірили майже два десятки юридичних осіб і стільки ж приватних підприємців. Порушникам тепер доведеться сплатити 6,6 мільйона гривень податків і зборів.
Першого півріччя 2020 року на обліку в територіальних податкових органах області перебувало на майже 770 осіб більше, ніж відповідного торішнього періоду. Діяльність провадять понад 1020 підприємців більше, якщо порівнювати з аналогічним минулорічним показником. Примітно, що 82 відсотки суб’єктів господарювання застосовують спрощену систему оподаткування. Серед них, за повідомленням сектора комунікацій головного управління ДПС у Тернопільській області, найпопулярнішою є друга група єдиного податку.