Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопільщині плата за землю — вагомий чинник у надходженнях місцевих податків і зборів. Протягом цьогорічних чотирьох місяців у краї власники земельних ділянок і землекористувачі сплатили до місцевих скарбниць майже 92 мільйони гривень.
Як поінформували у секторі комунікацій головного управління ДПС в області, сплата перевищила надходження, яких очікували, на понад 16 відсотків. Тож територіальні громади додатково отримали майже 12 мільйонів 735 тисяч гривень.
Податківці також нагадали, що за квітень земельну плату на підставі поданих декларацій можна буде перерахувати аж до 26 червня. Адже сплату на один місяць законодавці відстрочили через надзвичайну ситуацію зі спалахом коронавірусної інфекції.