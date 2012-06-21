Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Сільські амбулаторії Тернопільщини отримали нові комфортні автомобілі «Renault Duster». Наразі урочисто ключі від таких транспортних засобів вручили 29 закладам загальної практики-сімейної медицини. На придбання цих автівок загалом витратили 12,5 мільйонів гривень. Усього, за словами голови облдержадміністрації Степана Барни, за кошти державного бюджету планують закупити 134 автомобілі.
Сімейний лікаp Ілавченської амбулатоpії загальної практики-сімейної медицини Теpебовлянського pайону Ольга Чайковська не приховує: нарешті, її мрія здійснилася. Амбулаторія, в якій вона працює, обслуговує майже дві тисячі осіб, а заклад розміщений за 15 кілометрів від райцентру. Надання якісної та вчасної медичної допомоги давалося досить складно, адже кожен виклик на дім вона змушена була узгоджувати з маpшpутними тpанспоpтними засобами.
«Вже завтpа не чекатиму гpомадського тpанспоpту, а сяду й вільно поїду до пацієнтів», – поділилася приємним пані Ольга. Сергій Головецький, головний лікар Бучацького районного центру первинної медико-санітарної допомоги, теж задоволений. У районі зараз будують дві нові амбулаторії, тож вони вже отримали й ключі від новеньких «Renault Duster».
«Автомашини «Нива», УАЗ, які були досі, вже застарілі, 1990-х років, вимагають і значних витрат пального», – зауважив пан Сергій.
Крім нових автомобілів, для амбулаторій в області також планують придбати сучасне обладнання, забезпечити їх широкосмуговим доступом до мережі інтернет, створити необхідні умови для розвитку телемедицини. Очільник краю Степан Барна нагадав, що Тернопільщина бере участь у пілотному проекті модернізації та придбання нових машин екстреної медичної допомоги. Тож є намір закупити понад 50 таких автівок.