На тимчасово купованих територіях України виявлено і доведено понад 100 фактів лінгвоциду - цілеспрямованої заборони та утисків української мови.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Таких фактв ми зібрали понад 100, які доведені, з відео-, аудіо файлами. Це стосується зовнішньої реклами, освітнього процесу, діяльності окупаційної влади, телебачення, радіомовлення, так званих пересувних зомбо-ящиків та інше», - сказав Кремінь.

Він зазначив, що інформація про факти лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях, як і минулого року, так і в цьому році збирається з відкритих джерел - інтернет-ресурсів, газет, повідомлень в соцмережах, телеграм-каналах, повідомлень міських голів, керівників обласних ВЦА. Це стосувалося Сумської, Чернігівської областей, Маріуполя, Мелітополя та ін.

«З точки зору правоохоронних органів потрібен заявник, який на живо, письмово дасть згоду на надання такої інформації. У нас є співпраця з правоохоронними органами, які зацікавилися цією інформацією, і ми допомагаємо їм, щоб кожен громадянин України, який зазнав переслідувань або за мовною ознакою, що кваліфікуємся за ст. 161 Кримінального кодексу України, або за іншими статтями, став свідком. І це зрештою допоможе узагальнити всі матеріали, які можуть далі піти і до міжнародних інстанцій в тому числі», - сказав Кремінь.

Він наголосив, що утиски українців за мовною ознакою на тимчасово окупованих територіях, порушення мовних прав громадян є одним з елементів геноциду українського народу, який проводить росія.