В Україну вже надходять вакцини проти грипу від трьох виробників, а саме: Ваксігрип®Тетра (очікується 850 тисяч доз); Інфлувак® Тетра (очікується 200 тисяч доз) і Джісі Флю Квадривалент (очікується 200 тисяч доз). Загалом у Центрі громадського здоров’я прогнозують отримати в цьому епідемічному сезоні 1,25 мільйона доз вакцин від грипу.

За даними Держлікслужби, на 1 жовтня видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тисячу доз вакцини Джісі Флю Квадривалент. 61 тисячу доз вже можна придбати в аптечній мережі. У наявності 85 тисяч доз Ваксігрип®Тетра. У першій половині жовтня очікується 350 тисяч доз, у другій половині місяця — ще 270 тисяч доз.

На сторінці центру у фейсбуці повідомляють, що другий рік поспіль співпрацюють із програмою PIVI, завдяки якій у межах гуманітарної допомоги Україна отримає 30 тисяч доз вакцин від грипу для щеплення медичних працівників.