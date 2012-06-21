Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

На тлі появи нових штамів коронавірусу держави проводять кампанії з вакцинації населення. У зв'язку з цим у світі було зафіксовано різке зростання попиту на вакцини від COVID-19.

Як стало відомо в неділю, 1 серпня, американські фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna прийняли рішення підняти ціни на свої препарати від коронавірусної інфекції. Про це йдеться в матеріалі британської газети Financial Times, закупівельна ціна вакцин збільшилася на 26% за Pfizer і на 13% на Moderna.

Відзначається, що це сталося після того, як виробники домоглися перегляду вартості вакцин. Спочатку компанії домовлялися з країнами ЄС на поставку 2,1 млн доз до 2023 року. Але після того, як американські МРНК-вакцини показали свою високу дієвість у порівнянні з препаратами компаній AstraZeneca і Johnson & Johnson, був направлений запит про перегляд ціни на дози. Тепер в контрактах прописано, що за один компонент Pfizer країни Європейського союзу повинні заплатити 19,5 євро замість 15,5 євро, тоді як за компонент Moderna –25,5 доларів (21,5 євро за поточним курсом) замість 19 євро.

У виданні прогнозують, що зростання попиту на мРНК-вакцини продовжаться і в наступному році, особливо в країнах з розвиненою економікою, де готуються провести повторну вакцинацію населення для захисту від нових штамів. Наразі Pfizer реалізувала понад 1 млрд доз свого препарату, заробивши за перші шість місяців 2021 року 11,3 мільярда доларів. Очікується, що до початку 2022 року дохід американської компанії складе 33,5 мільярда доларів.

У той же час в Pfizer підкреслили, щокраїни, які розвиваються, можуть купити їх препарат за півціни. У найбідніші країни, як розповів виконавчий директор фармкомпанії Альберт Бурла, вакцина поставляється за собівартістю. Однак головним постачальником вакцин від COVID-19 за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) є британсько-шведська AstraZeneca. Понад 1 млрд доз створеного вченими з Оксфорда препарату було поставлено по всьому світу.

Відомо, що на початку липня в міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили про зниження ефективності вакцини від коронавируса Pfizer / BioNTech. При цьому рівень захисту від важких випадків COVID-19 залишається високим.