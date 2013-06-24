Пожертви підуть на системну закупівлю безпілотників, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

На спеціальному лендингу на сайті United24 можна задонатити на дрон або віддати власний. Пріоритет — 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Надіслати свій дрон можна на склад партнерів проєкту — Help Ukraine у Польщі або Razom for Ukraine у США. Звідти його доставлять в Україну. Українці також зможуть відправити посилку через будь-яке відділення партнера проєкту — «Нової пошти». Достатньо принести дрон, сказати кодові слова: «Доставка для ЗСУ на «армію дронів» — і оператор самостійно оформить відправлення. Дрон може бути новий або ні, головне, щоб він був справним і придатним до використання.

«Ми закликаємо долучитися до «армії дронів» весь світ: від великого бізнесу до кожної небайдужої людини», — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідальний за United24 від уряду.