Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
В економіці Вінниччини зростає значущість малого бізнесу як зайнятості працездатного населення, створення нових робочих місць та наповнення місцевих бюджетів. Так, протягом 9 місяців цього року суб’єкти малого підприємництва перерахували до місцевих бюджетів 1,8 мільярда гривень, а це на 20% більше, ніж за відповідний період торік. За інформацією департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації, частка малого бізнесу за вище названий період у надходженнях до місцевих бюджетів становить 29%.
Позитивна динаміка розвитку підприємництва зумовлена зростанням зацікавленості краян у власній справі та створенням сприятливого мікроклімату. Зокрема, протягом п’яти останніх років проводиться обласний конкурс бізнес-планів та стартапів. Лише цього року 34 переможці конкурсу загалом отримали 1,4 мільйона гривень на впровадження власних проектів. Матеріальна допомога на реалізацію ідей позначиться новими робочими місцями та зростання сплати податків до бюджетів.
У контексті підтримки малого бізнесу важливого значення набуває соціальний аспект. Напрацювання міста Вінниці щодо навчання соціальному підприємництву ветеранів та учасників АТО/ООС поширять на всю область. «Це дуже важливий соціальний аспект у плані залучення ветеранів до економічної активності», - зазначив голова облдержадміністрації Владислав Скальський.