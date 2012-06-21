Днями профільна комісія обласної ради погодила проєкт рішення «Про програму «Питна вода» Вінницької області на 2021—2025 роки», яку планують ухвалити на найближчій сесії.

Як повідомляє управління у справах медіа та комунікацій Вінницької облради, головна мета програми, крім фізичного задоволення потреб усіх категорій споживачів безпечною і якісною водою та розбудови системи централізованого водопостачання, — перехід від децентралізованих джерел водопостачання до централізованих. Зокрема у сільських населених пунктах, де є проблема зникнення води з водоносних горизонтів.

У документі закладено три базові механізми реалізації. Це надання безповоротної допомоги громадам і бюджетних позичок на пільгових умовах. А також фінансування спеціалізованих наукових досліджень у галузі водних ресурсів та питного водопостачання, яке планують розпочати 2021 року.

Пріоритетом використання водних ресурсів на території області визначено задоволення потреб населення в питній воді, на другому місці — забезпеченість водою сільського господарства, насамперед тваринництва, зрошувального землеробства, кормовиробництва й овочівництва. Третє місце посідає водозабезпечення промисловості, енергетики, транспорту.

Ресурсне забезпечення програми передбачає залучення фінансування з обласного та місцевих бюджетів загалом на суму 40,8 мільйона гривень. Як джерело фінансування пропонують додати державний бюджет, позаяк Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про загальнодержавну цільову і соціальну програму «Питна вода України» на 2022—2026 роки», очікуване фінансування з держбюджету 16,9 мільйона гривень. На відміну від попередньої програми, у цій частка співфінансування для громад у разі кредитування зменшується із 50% до 10%.

За словами голови постійної комісії з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури Вінницької облради Андрія Ковальова, в цій програмі акцентували на розробленні науково-аналітичних матеріалів. Дослідження проводитимуть на території області. Тобто програма чітко визначає показники, скільки мереж, заходів з кожного напряму має бути проведено. Прописано чіткий механізм подачі документів і дедлайни. Це дасть змогу представникам громади одразу отримати повну інформацію.