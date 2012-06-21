Іллінецька міська об’єднана громада прагне збільшити туристську привабливість завдяки космічному прибульцеві. Близько 400 мільйонів років тому на межі нинішніх Липовецького та Іллінецького районів упав метеорит діаметром приблизно 300 метрів, унаслідок чого утворився кратер діаметром 7 кілометрів. Нині в ОТГ напрацьовують комплексний туристський продукт, який збільшить зацікавленість туристів місцем падіння метеорита.
Фахівці стверджують, що Іллінецька астропроблема найдавніша в Європі. В атмосфері від тертя метеорит набув температури плавлення і після зіткнення із Землею вибухнув. Центр удару — поблизу сіл Лугова та Іваньки. За селом Лугова вміст деяких мінералів, наприклад солей кобальту і нікелю, перевищує звичайний. У кратері геологи виявили алмази. Але видобувати їх невигідно, бо вони дуже малі. А як сувенір туристи беруть звідси на пам’ять спечені камінці.
Граніт і глина спеклися від високої температури метеорита. Цим матеріалом, який легко видобувати, тутешні селяни висипали дороги. А з каменю робили фундаменти, груби і погреби. Він зберігає тепло і не пропускає вологи. Століттями тутешні люди не знали, що живуть біля кратера і використовують специфічний будівельний матеріал. Відкрили місце падіння метеорита у 1851 році. Досліджували місцевість і потім — українські науковці й закордонні. За незалежної України вчені не раз оглядали кратер.
Сьогодні, за децентралізації, Іллінецька громада та обласна влада прагнуть привернути увагу туристів до місця падіння метеорита. Торік було ініційовано проведення природоохоронних заходів та створення базової туристичної інфраструктури біля села Лугова. А днями в Іллінцях із залученням іноземних експертів, представників ОТГ, бізнесу відбувся семінар щодо підвищення туристської привабливості регіону.