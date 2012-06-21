Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
В області цього року органи місцевого самоврядування реалізували 25 земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна. Загальна площа ділянок –7,6705 га, а сума продажу –10,747 мільйона гривень. У місцеві бюджети також надходять кошти з продажу права на оренду земельних ділянок.
Так головним управлінням Держгеокадастру в області проведено електронні земельні торги у формі аукціону на електронному майданчику ДП «СЕТАМ», на яких з початку року продано право оренди на 20 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Під час торгів стартовий розмір орендної плати збільшився удвічі.
З початку року до місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок і прав на земельні ділянки надійшло 11,922 млн. гривень, що сприятиме покращенню соціально-економічного розвитку територіальних громад. Кошти спрямовуватимуться на облаштування місцевої інфраструктури, модернізацію шкіл та лікарень тощо.