Кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення. У разі вимкнення світла в більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично — протягом кількох секунд. Про це заступник міністра охорони здоровʼя Богдан Боруховський повідомив в ефірі Національного телемарафону, передає пресцентр МОЗ.

«Кожен наш медзаклад, який має стаціонар, реанімаційне відділення та операційні, обов'язково забезпечений генератором тієї чи іншої потужності. Десь це генератори, які можуть підтримувати роботу цілого корпусу лікарні, десь – ті, що забезпечують роботу тільки операційних та критично важливого обладнання. Таким чином, у разі відключення електроенергії надання медичних послуг триває», — розповів Богдан Боруховський.

За його словами, кожен медзаклад, що надає спеціалізовану медичну допомогу і який законтрактований із Нацслужбою здоров’я (НСЗУ), обов'язково забезпечений щонайменше одним генератором.

«Під час контрактування із НСЗУ на 2022 рік однією з вимог до закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу, була саме наявність резервного джерела електропостачання. Тому в кожному медзакладі є генератор, але вони різної потужності. Одні мають генератори, які можуть живити весь корпус, приміром, 200 кВт. В інших лікарнях встановлені невеликі генератори на 5-10 кВт. У залежності від можливостей та потреб медзакладу генератори придбавались як за власні кошти, так і коштами власників лікарень — громад або міських та обласних рад», — додав заступник міністра охорони здоров'я.

З початку війни, лише за допомогою міжнародних партнерів, до українських лікарень поставлено понад 400 генераторів. Ще частину медзаклади закупили самостійно або ж за кошти місцевих бюджетів. До забезпечення українських лікарень генераторами долучилися також благодійні організації.

Наразі МОЗ спільно зі Світовим Банком розпочали проєкт із закупівлі 1100 генераторів, які в стислі терміни мають з’явитися в українських лікарнях. Ще 170 генераторів для медзакладів надасть ВООЗ.