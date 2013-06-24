Питання своєчасного та у повному обсязі забезпечення соціальних виплат, незважаючи на війну, знаходяться на постійному контролі в Мінсоцполітики. Так, у січні 2023 року було нараховано допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на загальну суму понад 6,2 мільярда гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кількість внутрішньо переміщених осіб внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну наразі сягає понад 4,8 мільйона людей. Йдеться лише про тих громадян, які подали заяви на реєстрацію.

За даними Державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України», що після початку повномасштабного вторгнення забезпечує централізовану виплату допомоги на проживання ВПО, у січні 2023 року стали на облік ВПО (в тому числі перемістились повторно) понад 100 тисяч осіб, а повернулися додому та знялись з обліку - понад 53 тисячі осіб.

Нагадаємо, відповідно до рішення Уряду допомога на проживання для ВПО надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок «Дія», або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.