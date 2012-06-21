Після початку послаблення карантинних обмежень у столиці вже працює 37 продовольчих ринків. Проте один із них, ринок «Десна», Держпродспоживслужба вже закрила. Причина – недотримання санітарних норм і правил.
Про це під час брифінгу 20 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також зауважив, що за дотриманням закладами й установами відповідних норм у столиці, крім фахівців Держпродспоживслужби, стежать також представники муніципальної варти, районної влади й працівники комунального підприємства «Благоустрій». Якщо порушення буде виявлено, на місце викликають наряд поліції та складають адміністративний протокол.
Ці протиепідемічні групи вже перевірили 198 об’єктів, а правоохоронці склали 46 протоколів.
Також, за зверненням очільника міста, поліція наклала штрафи на власників трьох нічних клубів столиці. Адже минулими вихідними ці розважальні заклади працювали, попри те, що столична влада цього поки що не дозволяла.
Віталій Кличко також повідомив, що інфікованих осіб виявили ще в двох гуртожитках Києва. Хворих госпіталізували, а також перевіряють коло їхніх контактних осіб.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»