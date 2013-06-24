На в'їздах до Севастополя та Сімферополя тимчасово окупованого Криму з'явилися блокпости з російськими військовими, на яких зупиняють та перевіряють усі автомобілі.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомив Телеграм-канал«Кримський вітер».

Повідомляється, що на з'їзді з траси «Тавриди» по дорозі до Севастополя встановлені блокпости, на яких перевіряють усі автомобілі, які в'їжджають до міста.

У водіїв перевіряють документи, звіряють номери, відчиняють багажник авто. Окрім дорожньої служби, стоять військові з автоматами.

Аналогічні блокпости з'явилися й у Сімферополі.

Як повідомлялося, у черзі на переправу через Керченську протоку тимчасово окупованого Криму стоять понад 800 вантажівок.