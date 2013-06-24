У зв’язку зі змінами до Правил перетинання державного кордону громадянами України виникають запитання щодо правил перетинання кордону особами з інвалідністю та супроводжуючими їх особами.

Продовжуємо відповідати на найпоширеніші запитання.

ЗАПИТУЄТЕ: На які нововведення до Правил перетинання державного кордону громадянами України треба звернути увагу особам з інвалідністю та супроводжуючим їх особам?

ВІДПОВІДАЄМО: Кабінет Міністрів України зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для громадян, що під час воєнного стану супроводжують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які потребують постійного догляду.

Відтепер дозволено неодноразовий виїзд за межі України громадянам, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, що наразі перебувають на території іншої країни на підставі довідки про їх перебування на консульському обліку, або за наявності наказу директора закладу догляду про ротацію супроводжуючих з числа його працівників.

Крім цього, обов’язковим є повернення в Україну чоловіків віком від 18 до 60 років не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Нагадаємо, урядом збільшено строк для звернення супроводжуючих осіб до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на консульський облік до семи робочих днів.

Пресслужба Мінсоцполітики