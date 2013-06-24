У застосунку «Дія» триває бета-тестування послуги доступної іпотеки єОселя. Уже на старті програма має чималий попит серед українців — банки нині опрацьовують кілька тисяч заявок. Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

На першому етапі програми, що розпочався 1 жовтня, взяти участь у єОселі можуть військовослужбовці ЗСУ за контрактом, правоохоронці, педагоги, медики, науковці. Тобто люди стратегічно важливих професій. Для них передбачено максимально пільгові умови позики – кредит під 3% до 20 років із початковим внеском від 20%.

«На порталі «Дія» прийом заявок розпочався з 1 жовтня. Зараз відбувається бета-тестування в застосунку «Дія». Кілька тисяч заявок у нас вже є. Їхня статистика така: 83% — військовослужбовці, близько 11% — медики, 4% — науковці, 2% — педагоги. Можемо відзначити дуже високий попит з боку громадян з усіх куточків країни», — повідомила урядовець.

Особливість програми — її максимальна цифровізація. Після закінчення тестового періоду, для подачі заявки українцям не потрібно збирати жодних документів. Достатньо виконати чотири простих кроки:

подати заявку в Дії; отримати відповіді банків; вибрати житло, яке плануєте придбати; укласти договори з банком і договір купівлі-продажу квартири.

Мінекономіки розраховує, що з 2023 року програму буде розширено на значно більшу кількість громадян. Претендувати на участь в єОселі зможуть усі, хто відповідатиме визначеним постановою КМУ критеріям: бути громадянином України віком від 18 до 70 років; бути платоспроможним; володіти нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї); не бути під санкціями; не брати участь в інших подібних державних програмах.

Тобто фактично єОселя стане доступною для українців, які не мають власного житла та хочуть його придбати на чесних і доступних умовах. Вони зможуть взяти іпотеку під 7% річних.