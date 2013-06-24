На залізничному вокзалі Києва відкрилася виставка, присвячена Дню захисту дітей

Укрзалізниця відкрила виставку «Рятуючи майбутнє», яка присвячена Дню захисту дітей. Експонати виставки розгорнулися на конкорсі між Центральним та Південним залізничними вокзалами Києва. Вона працюватиме щодня з 05:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У відкритті експозиції взяли участь голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін, член правління Олександр Перцовський, генеральний директор національного комітету товариства Червоного Хреста України Максим Доценко, генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір, керівники «Залізних вокзалів», машиніст і стюард евакорейса-рекордсмена.

«Діти — це наше майбутнє. З початку повномасштабної війни наше завдання було врятувати дітей. Так, з 24 лютого залізницею було перевезено у безпечні місця близько 1 млн маленьких пасажирів. Наступне наше завдання — повернути дітей до своїх домівок. Ця виставка присвячена саме дітям, які були врятовані залізницею. Вона триватиме на Київському вокзалі місяць, а потім буде перенесена до інших вокзалів країни», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Загалом експозиція виставки розділена на декілька зон.

Перша зона — «Залізні зміни до війни», яка ілюструє зміни, що були впроваджені на залізниці для дітей. Це й відкриття дитячого кінотеатру в поїздах, і новий поштовх для розвитку футбольної школи «Локомотив», дитяче меню у поїздах та багато іншого.

Друга зона — «Залізниця рятує», яка демонструє колосальну роботу залізничників для порятунку дітей. Так, на піку евакуації Укрзалізниця вивозила 192 тис. людей на добу, з них чверть — діти. В купе перевозили до 16 пасажирів, але діти та їх мами завжди мали пріоритет при посадці. Вокзали приймали 70 тис. біженців на добу. Окремий фокус був зроблений на порятунку дітей з особливими потребами, онкохворих, «сонячних» діток та сиріт.

Третя зона — «Залізниця їде далі». Вона присвячена поверненню дітей до своїх домівок.

Також на виставці з 1 по 3 червня триватиме майстерклас для дітей «Голуби миру».