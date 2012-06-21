Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій цього року запровадило підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням для молоді з тимчасово окупованих територій та населених пунктів уздовж лінії розмежування, які проходять на базі 15 українських закладів вищої освіти, повідомляє офіційний сайт міністерства. Загалом до курсів долучилося 199 абітурієнтів з ТОТ.

«На підготовчі курси вступило 199 абітурієнтів до 15 ЗВО. Звісно, ця цифра могла б бути більшою, якби не постійні блокування КПВВ з боку РФ та підконтрольних їй окупаційних режимів, які унеможливлювали вступ абітурієнтів з ТОТ до українських навчальних закладів. Однак бачимо, що попри перешкоди, молодь прагне навчатися і жити у вільній Україні. Ми як міністерство й надалі їх підтримуватимемо», — сказала заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук.

Курси проходитимуть протягом липня — серпня 2021 року. Слухачі матимуть змогу вивчати українську мову і літературу, історію України, математику. Передбачено різні заходи психологічного, культурно-освітнього та спортивного спрямування, які сприятимуть емоційному розвантаженню випускників. Усіх абітурієнтів забезпечують щомісячною стипендією 4588 гривень та гуртожитком.

У понеділок Інна Драганчук зустрілася зі слухачами підготовчих курсів, які відбуваються на базі одного із 15 ЗВО — Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У зустрічі взяв участь народний депутат, голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

У цьому навчальному закладі на курсах навчаються 18 випускників із Донецька, Макіївки, Перевальська, Феодосії, Сімферополя, Євпаторії та інших міст України.

«Усі 18 слухачів, які вирішили поєднати своє майбутнє з Україною, — світлі, вмотивовані та наповнені особистості. Саме заради них розбиваються бюрократичні стіни й руйнуються стереотипи, аби вони, гідні та вільні, могли здобувати вищу освіту в українських університетах і разом з однолітками розбудовували країну й заклали фундамент нашого спільного майбутнього», — сказала заступниця міністра.

Підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням для молоді з тимчасово окупованих територій 2021 року проходять на базі таких ЗВО: Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Маріупольського державного університету, Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Університету державної фіскальної служби України, Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Донецького національного медичного університету, Донбаської державної машинобудівної академії, Херсонського державного аграрно-економічного університету, Державного закладу «Луганський державний медичний університет», Одеської національної академії харчових технологій.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»