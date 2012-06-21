У Краматорську Донецької області під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони, під час якого було затверджено Стратегію зовнішньополітичної діяльності України, запроваджено санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб, а також ухвалено інші важливі рішення у сферах економічної та державної безпеки.

Усього на порядку денному засідання РНБО було вісім питань, одне питання розглянули додатково за пропозицією голови уряду.

Одним з найважливіших рішень стало ухвалення Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, адже вперше за 30 років незалежності Українська держава отримала чітку й зрозумілу стратегію діяльності в цьому напрямі.

Як розповів за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в цьому документі визначена мета української зовнішньої політики, а саме – утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської держави. За словами урядовця, Стратегія містить шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики, в ній закладено три підходи, які закріплюватимуться на міжнародній арені.

«254 пункти в Стратегії, дуже об’ємний документ, але його зміст можна систематизувати за трьома основними тезами: Україна – активний учасник міжнародної політики, Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу, і третє – це країна нових економічних можливостей. Це три принципи, три підходи, що будуть закладені в кожен крок, який ми здійснюватимемо на зовнішній арені», – резюмував Дмитро Кулеба.

Крім того, Рада нацбезпеки і оборони заслухала доповідь міністра внутрішніх справ щодо реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону. Президент поставив завдання: всі кордони України мають відповідати вимогам.

Ще одне питання стосувалося стану національної системи охорони здоров’я та невідкладних заходів щодо забезпечення громадян України медичною допомогою. Наголошувалося, що вітчизняна система охорони здоров’я має бути готовою до тих викликів, які можуть постати перед Україною та світом через пандемію. Також Глава держави поставив завдання щодо підвищення з 1 січня 2022 року грошового забезпечення медичного персоналу, на який лягає найбільше навантаження під час зростання захворюваності в країні. Також ішлося про подальші заходи з реформування системи охорони здоров’я, зокрема створення сучасних медзакладів.

РНБО ухвалила комплексне рішення про стан водних ресурсів України. Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання, це питання складалося з декількох пунктів.

Перший стосувався поверхневих вод, які використовує промисловість. Володимир Зеленський акцентував увагу на бездіяльності Державної екологічної інспекції, тому на найближчому засіданні РНБО буде заслухано доповідь голови цього органу.

Другий пункт стосувався якості питної води. За словами Олексія Данілова, на засіданні РНБО дійшли згоди стосовно того, що в кожній громаді має вестися публічний моніторинг якості води в системі централізованого водопостачання.

Третій пункт – забезпечення до 1 вересня якісною водою шкіл, садочків, інших навчальних, а також медичних закладів. Окремо наголошено на необхідності забезпечення водою підприємств сільського господарства, серед іншого – впровадження використання систем крапельного зрошення для гарантування продовольчої безпеки країни.

Рада нацбезпеки і оборони також ухвалила рішення про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері. Як заявив секретар РНБО, в цій галузі спостерігаються вкрай небезпечні тенденції, зокрема є ознаки монополізації на ринку розподілу газу.

«У разі необхідності, якщо виникатиме загроза національній безпеці, ми розглядаємо питання запровадження тимчасових адміністрацій», – зауважив Олексій Данілов.

Також, за його словами, держава втратила понад 16 920 км газорозподільних мереж, які незрозумілим чином перейшли в приватну власність. Тож, згідно з рішенням РНБО, законність такої передачі буде перевірена.

Крім того, Президент України поставив завдання, щоб у жодному разі не підвищувалися тарифи на електроенергію для вразливих верств населення.

Рада нацбезпеки і оборони також ухвалила рішення про застосування санкцій щодо трьох осіб, пов’язаних з контрабандою. Як зазначив Олексій Данілов, це Олександр Акст (громадянин Німеччини), Валерій Фальковський та Владислав Студенець (обидва – громадяни України). Застосовані обмежувальні заходи щодо 24 компаній, афілійованих з указаними особами.

Також РНБО розглянула заходи щодо врегулювання проблемних питань АТ «Укрзалізниця», у фінансово-господарській діяльності якого спостерігаються небезпечні процеси з точки зору національної безпеки.

За словами Олексія Данілова, Рада нацбезпеки і оборони ухвалила протокольне доручення уряду розібратися зі станом справ і в разі необхідності – ухвалити кардинальні, серед іншого, кадрові рішення.

Зокрема Кабінет Міністрів має невідкладно скликати загальні збори АТ «Укрзалізниця» та розглянути питання приведення тарифів на вантажні перевезення в межах України до економічно обґрунтованого рівня; забезпечення безперебійного постачання електроенергії; запровадження програм відновлення інфраструктури та ремонту тягового рухомого складу; збільшення транзиту тощо.

Крім того, РНБО ухвалила рішення про направлення національного персоналу для участі нашої держави в операції ЄС «Алтея» у Боснії і Герцеговині.

Також за клопотанням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля РНБО розглянула питання щодо зобов’язань України за Паризькою угодою щодо обмеження викидів, перша частина якої була виконана. Нині держава бере зобов’язання щодо другої частини. Президент наголосив: маємо скорочувати викиди та розвивати «зелену» економіку, рухатися спільно з усіма країнами цивілізованого світу, які підписали цю угоду.