Сертифікація педагогічних працівників — добровільна. Та якщо вчитель — новатор, то й сам зацікавлений в оцінюванні професійної компетентності. Нині на Житомирщині працюють 156 сертифікованих педагогів, з яких 52 — вчителі початкових класів. Про це повідомив начальник управління Державної служби якості освіти у Житомирській області Олексій Редько, якого цитує офіційний сайт ОДА.

Уперше цього року, крім учителів початкових класів, сертифікацію зможуть пройти педагоги-предметники, які викладають математику й українську мову та літературу на першому циклі базової загальної середньої освіти. У майбутньому сертифікацію планують поширити на всі категорії педагогічних працівників, зокрема керівників закладів освіти.

2023 року сертифікацію зможуть пройти 1500 учителів початкових класів країни, 500 — математики та 500 — української мови та літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти.

Реєстрація вчителів початкових класів, які виявили бажання пройти сертифікацію 2023 року, розпочнеться 30 січня і триватиме по 13 лютого. Основний етап реєстрації (30 січня — 5 лютого) відбудеться в межах квоти кожної області, визначеної наказом МОН України від 16.01.2023 №35. Для Житомирської області ця квота становить 56 учасників. Додатковий етап (6—13 лютого) буде проведено в межах загальної квоти у країні — 1500 осіб.

Реєстрація вчителів математики, української мови та літератури, які відповідають умовам і виявили бажання пройти сертифікацію 2023 року, розпочнеться 1 серпня та триватиме до 11 серпня. Основний етап реєстрації (1—7 серпня) відбудеться в межах квоти кожної області, визначеної цим наказом. Для Житомирської області квота для цих категорій педагогічних працівників становить по 20 учасників. Додатковий етап (7—11 серпня) буде проведено в межах загальної квоти у країні 500+500 осіб.

Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, учителі беруть участь у сертифікації тільки на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація, як і раніше, складатиметься із трьох етапів: незалежного тестування, самооцінювання власної педагогічної майстерності, вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.