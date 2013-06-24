В Україні триває виплата пенсій за жовтень, зокрема на визволенених територіях. Станом на 10 жовтня на виплати пенсій у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях спрямовано 4,4 мільярда гривень. Виплати проводять через Укр­пошту і банки, повідомляє Мінреінтеграції.

На виплати пенсіонерам визволеної Донеччини спрямовано 1,7 мільярда гривень. Після отримання дозволу місцевої влади там планують виїзні прийоми громадян у місті Святогірськ та селищі Ярова Лиманської громади.

На визволеній Луганщині на пенсійні виплати через уповноважені банки спрямовано 0,6 мільярда гривень. Укрпошта поки що не має змоги виплачувати там пенсії.

У Харківській області із жовтня відновлено технічну можливість доставляти та виплачувати пенсії у 18 населених пунктах Ізюмського та Чугуївського районів. У вересні відновили роботу сім сервісних центрів ГУ Пенсійного фонду України у містах Балаклія, Ізюм, Барвінкове, Вовчанськ і селищах Чкаловське, Шевченкове, Великий Бурлук.

На визволеній Херсонщині Укрпошта має змогу доставляти пенсії у 45 населених пунктів Бериславського району. Нині здійснюють заходи з відновлення роботи трьох сервісних центрів ГУ Пенсійного фонду України в селищах Високопілля, Нововоронцовка та Велика Олександрівка. Раніше було проведено виїзні прийоми громадян в Кочубеївській та в Нововоронцовській територіальних громадах.