15 серпня Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами № 4558, який врегульовує використання пестицидів та агрохімікатів. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Законопроект покликаний удосконалити правове регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами та наблизити законодавство України до законодавства Європейського Союзу у санітарних та фітосанітарних сферах.

Зокрема, проектом Закону передбачається:

1) наблизити законодавство України до законодавства ЄС, зокрема до положень Регламенту (ЄС) № 1107/2009;

2) привести підстави для заборони застосування пестицидів і агрохімікатів у відповідність до вимог Угоди СОТ про застосування санітарних і фітосанітарних заходів;

3) підвищити ефективність та прозорість процедури державного випробовування пестицидів і агрохімікатів;

4) розширити можливості державних органів у питанні боротьби із фальсифікованими пестицидами і агрохімікатами;

5) запровадити вимоги щодо упакування та маркування пестицидів і агрохімікатів таким чином, щоб мінімізувати ймовірності їх помилкового прийняття за харчовий продукт, напій, лікарський засіб або корм;

6) уточнити вимоги до змісту етикетки, якою мають супроводжуватися пестициди і агрохімікати які повністю будуть відповідати вимогам законодавства Європейського Союзу;

7) посилити боротьбу з фальсифікатом, зокрема, шляхом включення поняття фасування у ліцензію щодо виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, до яких відноситься і виробництво пестицидів. Досить часто підпільні виробники пестицидів не ліцензують свої виробничі майданчики, оскільки офіційно вони займаються «фасуванням продукції», що на сьогодні не підпадає під ліцензування і, фактично, ця діяльність відбувається без жодного державного контролю чи регулювання, що є недопустимим;

9) заборонити ввезення на територію України пестицидів і агрохімікатів фізичними особами для власних потреб, що є одним із каналів потрапляння контрабанди та фальсифікату на територію України;

10) запровадити в електронному вигляді Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, який буде функціонувати на засадах безоплатності та відкритого доступу до нього на офіційній інтернет- сторінці;

11) запровадити право державних інспекторів здійснювати вилучення фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів, що відповідає законодавству Європейського Союзу.