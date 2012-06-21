Перший київський міжнародний книжковий артфестиваль KYIV BOOK ART FEST (Kyiv BAF)-2021 пройшов цими вихідними у столиці й мав на меті привернути увагу до книговидавничої галузі.

Президент Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін наголосив, що за півтора року карантинних обмежень чверть книгарень у країні перестали існувати, а ті, які відкрилися після локдаунів, не можуть досягти попередньої відвідуваності.

«Не всі книгарні витримали жорсткий локдаун, і торік 48 з понад 200 зачинилися. Як один із виходів із цієї ситуації вбачаємо саме в таких заходах, як BOOK ART FEST, Книжковий арсенал, Форум видавців. Це спосіб заповнити розрив, який виникає між видавцем, автором і читачем», — сказав він.

За словами директора видавництва «Мистецтво», голови оргкомітету артфестивалю Сергія Поночовного, видавнича галузь перебуває у тяжкому стані, реалізувати продукцію стало дуже складно, тож у видавців з’явилась ідея провести фестиваль.

«Видавці вирішили взятися за це, тому що справа порятунку галузі в наших руках. На виставку зібрано кошти лише видавців і немає жодної копійки від держави чи спонсорів. Наша справа — провести фестиваль, налагодити реалізацію книжок, відновити видавничу галузь і хоч би відновити обсяги продажу до 2014 року», — сказав Сергій Поночовний. За його словами, традиційна виставка-ярмарок вже не працює, потрібні нові формати комунікації і форми реалізації продукції.

На фестиваль організатори залучили відомих людей, партнерів у галузі книговидання, популярних виконавців і акторів, провели акції. Артфестиваль пройшов за участю письменників Андрія Кокотюхи, Ірен Роздобудько, Марії Морозенко, Сергія Жадана, Сергія Лазо, Олексія Кононенка, художників Костя Лавра, Сергія Киянченка, Віктора Кононенка, акторів Остапа Ступки, Богдана Бенюка, Анатолія Хостікоєва, Наталії Сумської.

Особливу увагу відведено проєкту поповнення фондів сільських бібліотек та збору і передачі книжок для потреб прифронтових бібліотек.

Відділ регіональних проєктів і кормережі

«Урядового кур’єра»