Документрозроблено Міністерством охорони здоровʼя України за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я для удосконалення організації та забезпечення потреб у послугах із надання психіатричної допомоги у громаді. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Наказ відповідає положенням Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україніна період до 2030 року, яка передбачає здійснення заходів з поліпшення доступності допомоги через:

децентралізацію та розвиток позастаціонарних форм надання спеціалізованої допомоги;

створення системи кризового консультування;

реорганізацію процесу надання допомоги в закладах охорони здоров’я на рівні вторинної медичної допомоги;

впровадження чіткого механізму перенаправлення між наявними службами, розвитку мультидисциплінарних команд та міжгалузевої співпраці.

Головним завданням мультидисциплінарної команди є забезпечення надання психіатричної допомоги особам із психічними розладами за місцем перебування пацієнта. Крім того, до функцій такої команди входить:

допомога пацієнту в плануванні його відновлення та соціальної реінтеграції;

комплексні фармакологічні та психосоціальні втручання за місцем перебування пацієнта;

запобігання рецидивам психічних розладів та/або попередження госпіталізації;

надання допомоги в разі загострення психічного розладу, якщо такий стан не вимагає стаціонарної допомоги та не повʼязаний із намірами вчинити дії, що являють собою небезпеку для самого пацієнта чи оточення;

взаємодія з членами сімʼї щодо залучення їх до відновлення пацієнта;

взаємодія з надавачами первинної медичної допомоги;

взаємодія з надавачами соціальних та інших послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць для забезпечення комплексного лікування та відновлення пацієнта з психічними розладами.

Склад мультидисциплінарної команди та територія, на яку поширюється її діяльність, затверджуються рішенням керівника закладу, на базі якого створено мультидисциплінарну команду.

До складу мультидисциплінарної команди входять:

лікар-психіатр та/або дитячий лікар-психіатр;

лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог, та/або дитячий психолог;

медична сестра.

Рекомендована чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці для надання послуг з психіатричної допомоги однією мультидисциплінарною командою становить 200 тис. осіб.

Оптимальне навантаження на одну мультидисциплінарну команду – надання послуг 50 пацієнтам.

Частота візитів до пацієнта або візитів, які проводяться у закладі охорони здороʼя, на базі якого створена мультидисциплінарна команда, визначається відповідно до індивідуальних потреб та в середньому становить 4 рази на місяць. Частка візитів до пацієнта за місцем його перебування повинна становити не менше 50 % всіх візитів.

Наразі в Україні працює 87 мобільних мультидисциплінарних команд, і спостерігається тенденція до збільшення їхньої кількості. Наказ унормовує їхню роботу. Документ є частиною роботи МОЗ України над упровадженням Національної програми психологічної допомоги і психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Планується, що мобільні мультидисциплінарні команди будуть супроводжувати також і пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

ВООЗ за сприяння МОЗ регулярно проводить навчаннядля таких команд і забезпечує супервізії.