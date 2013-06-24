Документрозроблено Міністерством охорони здоровʼя України за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я для удосконалення організації та забезпечення потреб у послугах із надання психіатричної допомоги у громаді. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Наказ відповідає положенням Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україніна період до 2030 року, яка передбачає здійснення заходів з поліпшення доступності допомоги через:
- децентралізацію та розвиток позастаціонарних форм надання спеціалізованої допомоги;
- створення системи кризового консультування;
- реорганізацію процесу надання допомоги в закладах охорони здоров’я на рівні вторинної медичної допомоги;
- впровадження чіткого механізму перенаправлення між наявними службами, розвитку мультидисциплінарних команд та міжгалузевої співпраці.
Головним завданням мультидисциплінарної команди є забезпечення надання психіатричної допомоги особам із психічними розладами за місцем перебування пацієнта. Крім того, до функцій такої команди входить:
- допомога пацієнту в плануванні його відновлення та соціальної реінтеграції;
- комплексні фармакологічні та психосоціальні втручання за місцем перебування пацієнта;
- запобігання рецидивам психічних розладів та/або попередження госпіталізації;
- надання допомоги в разі загострення психічного розладу, якщо такий стан не вимагає стаціонарної допомоги та не повʼязаний із намірами вчинити дії, що являють собою небезпеку для самого пацієнта чи оточення;
- взаємодія з членами сімʼї щодо залучення їх до відновлення пацієнта;
- взаємодія з надавачами первинної медичної допомоги;
- взаємодія з надавачами соціальних та інших послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць для забезпечення комплексного лікування та відновлення пацієнта з психічними розладами.
Склад мультидисциплінарної команди та територія, на яку поширюється її діяльність, затверджуються рішенням керівника закладу, на базі якого створено мультидисциплінарну команду.
До складу мультидисциплінарної команди входять:
- лікар-психіатр та/або дитячий лікар-психіатр;
- лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог, та/або дитячий психолог;
- медична сестра.
Рекомендована чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці для надання послуг з психіатричної допомоги однією мультидисциплінарною командою становить 200 тис. осіб.
Оптимальне навантаження на одну мультидисциплінарну команду – надання послуг 50 пацієнтам.
Частота візитів до пацієнта або візитів, які проводяться у закладі охорони здороʼя, на базі якого створена мультидисциплінарна команда, визначається відповідно до індивідуальних потреб та в середньому становить 4 рази на місяць. Частка візитів до пацієнта за місцем його перебування повинна становити не менше 50 % всіх візитів.
Наразі в Україні працює 87 мобільних мультидисциплінарних команд, і спостерігається тенденція до збільшення їхньої кількості. Наказ унормовує їхню роботу. Документ є частиною роботи МОЗ України над упровадженням Національної програми психологічної допомоги і психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.
Планується, що мобільні мультидисциплінарні команди будуть супроводжувати також і пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).
ВООЗ за сприяння МОЗ регулярно проводить навчаннядля таких команд і забезпечує супервізії.