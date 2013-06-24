Національний банк України 22 липня ввів у обіг пам’ятну монету «Сили спеціальних операцій Збройних сил України».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу НБУ.

«Присвячена окремому роду сил ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються висококваліфікованими фахівцями, здатними виконувати складні, небезпечні, інколи політично чутливі операції у сферах розвідки, захисту життя громадян та об’єктів держвласності за межами України, боротьби з незаконним обігом зброї, тероризмом і піратством, організації та підтримання дій руху опору, безпеки морського судноплавства, міжнародного військового співробітництва тощо. Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ обрано бойове гасло Святослава Хороброго “Іду на ви!”, яке в сучасних реаліях стало символом звитяги, мужності та шляхетності воїнів, готових боронити Батьківщину», - йдеться в повідомленні.

Згідно з описом, монета номіналом 10 гривень зроблена зі сплаву на основі цинку та покрита нікелем. Тираж - 1 мільйон штук.

На аверсі монети розміщено: у центрі на дзеркальному тлі – емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, праворуч від якої – малий Державний Герб України; написи: угорі – УКРАЇНА, унизу – номінал 10 ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2022; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від номіналу).

На реверсі монети розміщено символічну композицію: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спеціальних операцій ЗСУ; по колу напис: СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.

Як повідомлялось, у червні Національний банк проводив опитування для визначення попиту на пам’ятні монети України в умовах війни.

Національний банк 11 липня випустив перші пам’ятні монети, що вводяться в обіг під час війни, «В єдності – сила», присвячені всенародному єднанню українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку нашій державі надає весь світ.