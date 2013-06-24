Національний банк України відкликав ліцензії чотирьох фінансових компаній, які здійснюють обмін валюти за порушення вимог валютного законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що НБУ анулював ліцензії ТОВ «ФК «КОНСТАНТА М», ТОВ «ДСД ФІНАНС», ТОВ «24 ОНЛАЙН» та ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ». Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют.

Дві компанії – ТОВ «ФК «ФІНОФІС» та ТОВ «24 ОНЛАЙН» – оштрафовано. Розмір штрафу становить 151 000 грн до кожної установи за виявлені порушення закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та закону «Про валюту і валютні операції». Також до цих двох фінансових компаній застосовані письмові застереження.

Станом на 4 серпня 2022 року Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.

За результатами таких перевірок установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення.

Водночас за результатами безвиїзного нагляду за небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій, виявлено низку грубих порушень, що полягали у здійсненні операцій всупереч обмеженням, які НБУ запровадив для валютного ринку 24 лютого.

Перевірки небанківських фінансових установ, що здійснюють торгівлю валютними цінностями, тривають.

Нагадаємо, 29 липня Національний банк посилив вимоги до небанківських установ, що здійснюють торгівлю готівковою валютою. Курси валют можна буде дізнатися тільки в приміщеннях обмінників, а сам процес купівлі/продажу здійснюватиметься з обов'язковим відеоспостереженням.