Нове покоління системи електронних платежів Національного банку запрацює з 20 серпня 2022 року. СЕП працюватиме на базі міжнародного стандарту ISO 20022 в цілодобовому режимі (24/7). Це дасть банкам та бізнесу нові можливості, підвищить безпеку платежів, повідомляє пресслужба НБУ. Завдяки впровадженню міжнародного стандарту ISO 20022 платіж збагатиться додатковою інформацією, а значну кількість процесів під час оброблення платежів можна буде автоматизувати.

«Осучаснення СЕП відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 дасть змогу модернізувати фінансову інфраструктуру, підвищити конкурентоспроможність України та сприятиме її інтеграції зі світовими ринками, що вже працюють за цим стандартом. Ми впевнені, що банківська система здатна успішно та вчасно перейти на новий стандарт і зробити його затребуваним та зручним для клієнтів і банків», — зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Терміни переходу на нове покоління СЕП визначено в постанові правління НБУ від 16 вересня 2021 року №93 «Про запровадження міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України». Постанова поширюється на учасників СЕП –– банки України, Державну казначейську службу, Національний депозитарій тощо.

Для злагодженого переходу на модернізований режим роботи учасники СЕП зобов’язані до 31 жовтня 2021-го підключитися до тестового стенда (працює з 1 квітня цього року) для комплексного тестування взаємодії з осучасненим поколінням СЕП і до 20 серпня 2022 року внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності.

Як відомо, система електронних платежів Національного банку України — загальнодержавна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на території України із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації.