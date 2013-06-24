У День українського добровольця чотири новенькі позашляховики поїхали до своїх бригад. Ключі від них начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак передав тероборонівцям регіону. Основу цього війська склали люди, які змінили цивільний одяг на піксель, і одними з перших стали на захист країни.

«Передали нашим тероборонівцям автомобілі Mitsubishi. Чому саме їм? Бо цей рід військ формувався з наших добровольців. Тих людей, які першими стали на захист інтересів держави, її незалежності та територіальної цілісності, – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. – Пікапи від меценатів. Вони від початку збройної агресії допомагають сектору оборони. Тисну руку їм за це».

Позашляховики новенькі та мають надпотужний двигун. Вони дизельні. Серед переваг «залізного коня» й висока прохідність.

«Потреба у транспорті велика. Ці пікапи розподілимо між бригадами. Вони – на підмогу бійцям, котрі несуть службу як на теренах нашої області, так і за її межами», – сказав начальник Регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід», Герой України, полковник Олександр Зугравий.

Пікапи – універсальні. Тож стануть у нагоді при виконання будь-яких бойових задач.