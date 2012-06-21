Президент Володимир Зеленський встановив, що Національна премія України імені Тараса Шевченка вручатиметься в семи номінаціях, і доручив Кабінету Міністрів опрацювати збільшення її грошового розміру.

Відповідний указ №293/2021 від 14 липня опубліковане на сайті глави держави.

Документ передбачає, що премія присуджується творцям (авторам, виконавцям) нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п’яти років (але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії), у таких номінаціях:

♦ література;

♦ літературознавство і мистецтвознавство;

♦ публіцистика, журналістика;

♦ музичне мистецтво;

♦ театральне мистецтво;

♦ кіномистецтво;

♦ візуальні мистецтва.

Щорічно може бути присуджено не більше семи премій, а на її здобуття не можуть бути висунуті наукові твори, монографії, підручники чи посібники, а також альбоми-каталоги.

Зазначається, що якщо в результаті голосування у третьому турі в одній із номінацій жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітетом, як виняток, може бути прийнято рішення про проведення в іншій номінації повторного обговорення і таємного голосування щодо твору, який серед інших творів набрав найбільшу кількість голосів, або щодо творів, які набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні

Крім того, змінами встановлено, що засідання Комітету для прийняття рішення у першому турі конкурсу за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

Також Президент доручив уряду опрацювати питання щодо збільшення розміру грошової частини Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, 20 травня відбулося вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка. Лауреатів визначено у шести номінаціях.

Так, у номінації "Публіцистика, журналістика" лауреатом став Станіслава Асєєва за роботу "В ізоляції"; у номінації "Кіномистецтво" – лауреат Валентин Васянович із фільмом "Атлантида"; у номінації "Візуальні мистецтва" – Борис Михайлов із проєктом "Випробування смертю"; у номінації "Література" цьогоріч обрано переможницею Оксану Луцишину з романом "Іван і Феба"; у номінації "Музичне мистецтво" — Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка), музичне агентство "УХО" – цикл "Архітектура голосу" та в номінації "Театральне мистецтво" – Олександр Бегма (композитор), вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.