Наразі за квітень виплачено 124 мільйони гривень усім 25-ти центрам екстреної медичної допомоги в межах пакету медичних послуг «Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на COVID–19». У НСЗУ зазначають, що в рекордні терміни за сім робочих днів уклали договори з усіма центрами екстреної медичної допомоги та здійснила оплати.
Також НСЗУ уже виплатила 2 мільйони гривень закладам за медичні послуги мобільних бригад, які працюють з пацієнтами з підозрою або діагнозом COVID-19.
Усю інформацію щодо діяльності НСЗУ, усі договори за програмою медгарантій з закладами охорони здоров’я та лікарями-ФОП, які надають послуги первинної, спеціалізованої та екстреної допомоги, можна побачити на одному дашборді НСЗУ, розміщеному на сайті служби.
Так, НСЗУ станом на 22 травня уклала 4126 договорів про медичне обслуговування населення за програмою медгарантій (ПМГ). Є 3000 надавачів-партнерів НСЗУ, з яких: 2483 – комунальних, 312 – ФОП та 205 – приватних. Найбільша кількість законтрактованих закладів у Дніпропетровській області – 238. 66,2 мілярда гривень – загальна орієнтовна сума чинних договорів ПМГ, 15,4 мільярда – найбільший відсоток бюджету ПМГ – становить первинна медична допомога, 13,8 мільярда – найбільший відсоток ПМГ зі спеціалізованої ланки становить стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій.
Також на цій аналітичній панелі міститься інформація і про договори за чотирма пакетами медичних послуг з COVID. Тут можна ознайомитися з етапами контрактування закладів на пакети з COVID.
А ще НСЗУ контрактує за програмою реімбурсації «Доступні ліки» і аптечні заклади, з якими укладено 1118 договорів. Це означає, що пацієнти можуть отримати «Доступні ліки» в 8100 аптеках та аптечних пунктах. Дашборд допоможе знайти найближчу аптеку з «Доступними ліками».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»