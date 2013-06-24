Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Така облікова ставка в нинішніх умовах достатня для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами. Для виконання цих завдань є актуальними заходи з посилення монетарної трансмісії та подальшого підвищення привабливості гривневих активів, які опрацьовує Національний банк.

Інфляція і далі зростає, але трохи повільніше, ніж прогнозував НБУ. Надалі інфляційні процеси залишатимуться керованими зокрема завдяки заходам Національного банку та уряду України. Важлива передумова стабільного функціонування економіки в умовах війни — прогрес у співпраці з міжнародними партнерами, серед яких МВФ. Швидкість відновлення української економіки та повернення інфляції на траєкторію сповільнення значною мірою залежать від строків завершення активної фази війни.

Тож рішення НБУ відповідає базовому сценарію макроекономічного прогнозу, який передбачає збереження облікової ставки на нинішньому рівні щонайменше до II кварталу 2024 року, повідомляє пресслужба регулятора.