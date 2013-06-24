Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив Розпорядження «Про погодження реорганізації Національного інституту рака» (НІР). Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

До сьогодні НІР функціонував в організаційно-правовій формі – державна установа.

Однак заклади охорони здоров’я, які існують у формі бюджетних установ, не мають достатнього рівня самостійності, щоб забезпечити гнучку орієнтацію на потреби пацієнтів, оновлення матеріально-технічної бази, мотивацію працівників тощо. Власне статус бюджетних установ обмежує медичні заклади в можливості самостійного визначення цілей та пріоритетів для використання фінансування, а прийняття рішень з питань поточного управління та діяльності закладу є значною мірою забюрократизованими.

Для забезпечення закладу охорону здоров’я фінансової стабільності та управлінської самостійності, МОЗ запропонував змінити організаційно-правову форму закладів з державної установи на державне некомерційне підприємство.

Таке рішення дозволяє медичному закладу:

самостійно затверджувати структуру та штатний розпис;

визначати шляхи використання отриманих за договором коштів;

кошти, які надходять на розрахунковий рахунок більше не зв’язані казначейськими процедурами та можуть переноситися на наступний рік;

підприємство має можливість гнучкіше надавати платні послуги;

може самостійно визначати розмір оплати праці своїх працівників, а також системи мотивації співробітників у колективному договорі.

Важливо, що, окрім ефективнішого використання наявних фінансових та інших ресурсів, НІР після реорганізації в державне некомерційне підприємство також зможе укладати договори за Програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Нагадаємо, що у законтрактовані НСЗУ медичних закладах держава гарантує повну оплату з державного бюджету, згідно з встановленими тарифами, надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів (що передбачені Програмою медичних гарантій).

А пацієнти, у разі укладання медзакладом договору з НСЗУ, можуть безоплатно отримувати у ньому необхідні медичні послуги.

Нагадаємо, що лікарські засоби та обладнання на 2022 рік закуплені на 90%. Постачання ліків, придбаних у 2022 році, вже розпочалося і триватиме до березня. При цьому на деякі групи медпрепаратів, як, наприклад, доросла та дитяча онкологія, постачання ліків прискорюють, аби не виникло дефіциту ліків у медзакладах. Це дозволить безперервно забезпечувати пацієнтів необхідними лікарськими засобами, що вкрай важливо в умовах війни.