Правоохоронці просять вірян та священнослужителів не порушувати вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, який діє в Україні. Зокрема, йдеться про дотримання правил комендантської години, сигналів повітряної тривоги тощо. Водночас поліцейські готові забезпечити правопорядок у місцях проведення богослужінь. Про це повідомляє Урядовий портал.

У неділю, 24 квітня, в Україні християни східного обряду відзначатимуть Великдень, свято Світлого Воскресіння Христового. Нацполіція України готова до здійснення посилених заходів забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах під час відзначення релігійних свят. Водночас слід пам’ятати, що в умовах воєнного стану діють певні обмеження.

Зокрема, розклад богослужінь складений з урахуванням комендантської години. Крім того, вірян просять врахувати додатковий час, необхідний на дорогу.

Також правоохоронці закликають громадян та священнослужителів поводитися відповідально під час проведення релігійних обрядів, дотримуватися обмежень, зумовлених воєнним станом, та не ігнорувати сигнали «Повітряна тривога!» навіть під час богослужінь.