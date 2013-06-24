В Україні для моніторингу, контролю та логістичного забезпечення військової техніки та озброєння, яку надають країни-партнери, використовуватимуть три спеціальні системи. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

«Згідно з нашими планами, будуть три системи, пов’язані з моніторингом, контролем і логістичним забезпеченням постачання військової техніки та зброї Україні», — повідомив міністр.

Він зазначив, що росіяни активно просувають наратив про нібито неналежне використання Україною зброї, яку надали міжнародні партнери. Тож запровадження потужної та якісної інформаційної системи моніторингу дасть змогу мати максимальний контроль над озброєнням, яке постачають в Україну.

Він нагадав, що в 2019 році Україні в обмеженому обсязі було надано натовську систему LOGFAS – найкращу у світі логістичну систему, а в українських військових навчальних закладах уже відкрили курси підготовки її операторів.

Міноборони офіційно звернулося до НАТО через штаб-квартиру в Брюсселі із проханням дати Україні розширений пакет ліцензій, а також технічних працівників для допомоги в оволодінні цією системою. Головна мета для вищого військового керівництва — запровадити таку систему в армії до бригадного рівня, зазначив Олексій Резніков. Як пояснив міністр, система дає змогу контролювати все: від митних операцій на кордоні до постачання кінцевому споживачеві. Вона повідомляє про потребу в боєприпасах, запчастинах тощо. На запровадження програми знадобиться близько двох років, але почати роботу над цим потрібно вже сьогодні.

За словами керівника МОУ, після повномасштабного вторгнення українські та американські ІТ-фахівці створили нову програму, яка забезпечує базові логістичні підходи контролю озброєння. Найближчим часом її буде презентовано на засіданні уряду, анонсував міністр.

Третьою системою контролю, за словами міністра, буде згаданий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА.

Міністр оборони зазначив, що на сьогодні міжнародні партнери мають повний доступ для перевірки ефективності застосування їхньої зброї в Україні.

Як повідомляє Укрінформ, у Раді нацбезпеки і оборони створили та презентували новий модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА для моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів. Секретар РНБО Олексій Данілов під час презентації зазначив: «Усе, що перетинає кордон нашої країни, перебуває під пильним контролем, і ми можемо все це подивитися». Модуль дає змогу контролювати нові поставки озброєння за статусами (наприклад, готово до відвантаження, в дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами, аналізувати постачання зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, відповідністю стандартам НАТО, зарахуванням до радянських зразків озброєння тощо.

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