Торги на нафтовому ринку у понеділок, 12 вересня, розпочали зі зниження котирувань на тлі карантинних обмежень у Китаї, які посилили песимізм трейдерів щодо перспектив попиту на пальне.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє enkorr.

Листопадові ф'ючерси на Brent здешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $1,39 (1,5%), до $91,45 за барель. У п'ятницю Brent здорожчала на $3,69 (4,1%), до $92,84 за барель.

Жовтневі ф'ючерси на WTI знизилися в ціні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,49 (1,72%), до $85,3. За попередню сесію контракт здорожчав на $3,25 (3,9%), до $86,79 за барель.

За підсумками минулого тижня, ціна на Brent опустилася на 0,2%, WTI – на 0,1%.

«Здається, очікування послаблення попиту на нафтувиходять на перший план з огляду на побоювання рецесії у світі й затягування карантинних обмежень у Китаї», – сказав Bloomberg аналітик з нафтогазового сектору RHB Investment Bank Bhd. Шон Лім.

Наразі локдаун діє в Ченду, де проживає 21 млн осіб, а також у деяких районах міста Гуйян і принаймні в одному університетському кампусі в Пекіні.

Учасники ринку також оцінюють потенційні наслідки запровадження ліміту цін на російську нафту. 9 вересня стало відомо, що країни G7 мають намір встановити стелю цін на нафту з рф з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у п'ятницю опублікувало рекомендації для страхових і фінансових компаній із впровадження ініціативи цінової стелі для російської нафти. Зокрема цим компаніям необхідно буде отримати свідчення того, що нафту було куплено за ціною, нижчою за певний рівень, перш ніж страхувати танкери.