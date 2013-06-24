Ціни на нафту знижуються у вівторок, 15 листопада. після падіння на 3% днем раніше на погіршенні прогнозу ОПЕК про попит на нафту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє enkorr.

Січневі ф'ючерси на Brent здешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,26 (0,28%), до $92,88 за барель. У понеділок Brent здешевшала на $2,85 (3%), до $93,14 за барель.

Грудневі ф'ючерси на WTI знизилися в ціні на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $0,52 (0,61%), до $85,35 за барель. На час закриття попередніх торгів контракт здешевшав на $3,09 (3,5%), до $85,87 за барель.

Напередодні ОПЕК знизила оцінку попиту на нафту2022 року на 100 тисяч барелів на добу (б/д) – до 99,57 млн ​​б/д, 2023 року – також на 100 тисяч б/д, до 101,82 тисячі б/д.

Таким чином, ОПЕК прогнозує, що споживання нафти у світі 2022 року збільшиться на 2,55 млн б/д, а 2023 року – ще на 2,24 млн б/д, йдеться у щомісячному звіті організації.

Тиск на нафтовий ринок також виявляють слабкі статдані з Китаю, які посилюють песимізм трейдерів щодо перспектив попиту. Темпи зростання промвиробництва у Китаї у жовтні сповільнилися, роздрібні продажі знизилися вперше за п'ять місяців, повідомило у вівторок Державне статистичне управління КНР.

«Слабкі статдані з Китаю лише підтверджують думку про те, що попит на нафту в країні залишатиметься слабким доти, доки зберігаються жорсткі карантинні обмеження», – сказала Bloomberg засновник Vanom Insights у Сінгапурі Вандана Харі.

У вівторок свої прогнози опублікує Міжнародна економічна агенція (МЕА).